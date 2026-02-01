Inter, Zielinski fa notare: "Con questo pallone si potevano fare altri gol come il mio"

Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta contro la Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni.

La traiettoria presa dal tuo tiro dipende anche dal pallone?

"Audero è venuto da me e mi ha detto che la palla andava così, era difficile da prendere. Lo stesso sul tiro di Bonazzoli, dove è stato bravissimo Yann (Sommer, n.d.r.). Dovevamo sfruttare ancora di più questa cosa: si poteva fare qualche gol in più con questo pallone".

Il margine sulle altre cresce, anche se con un po' di sofferenza nel finale.

"La vittoria era quello che volevamo, l'abbiamo cercata con qualità. Essendo avanti 2-0 gli avversari, che hanno anche loro qualità, hanno provato qualcosa in più con Djuric che sui palloni alti ci ha messo in difficoltà, sono tre punti importanti".