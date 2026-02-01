Clamoroso Juventus, tentativo per Icardi. Dal Galatasaray che sfiderà in Champions

La priorità di queste ore conclusive del calciomercato di gennaio 2026 in casa Juventus si chiama ricerca del centravanti, l'obiettivo della dirigenza bianconera è perfezionare il ritorno di Randal Kolo Muani dal Tottenham, ma non avendo ancora ricevuto le aperture del caso, a ormai quasi ventiquattr'ore dalla fine delle trattative invernali, la Vecchia Signora guarda anche a potenziali piste alternative.

Emerge anche una possibilità abbastanza clamorosa, di un ritorno in Serie A di Mauro Icardi ma con la maglia appunto della Juventus. L'attaccante argentino, che in Italia è stato simbolo dell'Inter dopo aver iniziato il suo percorso in Serie A invece con la Sampdoria, è in scadenza di contratto con il Galatasaray ed è finito nel mirino della società bianconera. Questo almeno riporta Sky Sport.

La Juventus si starebbe muovendo per avere Icardi adesso a titolo definitivo, senza attendere il termine del suo contratto con la società turca e poterlo avere quindi in estate (a costo zero) ma con la volontà invece di metterlo a disposizione già adesso di Luciano Spalletti. L'operazione non è semplice, ricordano anche dall'emittente satellitare, visto che in caso di partenza di Icardi, il Galatasaray sarebbe chiamato a individuare e assicurarsi un sostituto all'altezza. Sul piatto la Juventus mette un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2027. Da sottolineare come tra l'altro i bianconeri saranno opposti proprio al Galatasaray nel playoff di Champions League.