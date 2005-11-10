Difesa del Cagliari distratta, il Monza cala il tris con Robinson e mette in ghiaccio il match
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Niccolò Righi
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Oggi alle 19:57Serie A
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19.10.2026 19:57Serie A
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Chiude la partita il Monza al 66' che cala il tris contro il Cagliari grazie alla seconda rete in Serie A di Jay Robinson. L'inglese sfrutta una difesa sarda completamente distratta, si infila in un corridoio larghissimo lasciato libero, riceve palla da Varela e batte Caprile.
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