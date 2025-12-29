Djimsiti si scusa dopo l'Inter: "Mi dispiace aver commesso l'errore che ha cambiato la gara"

Berat Djimsiti chiede scusa. Il difensore dell'Atalanta ha pubblicato un post su Instagram all'indomani dell'errore decisivo commesso nel match contro l'Inter: "Mi dispiace per i compagni e i tifosi di aver commesso quell'errore che ha cambiato la gara. Forza Atalanta sempre", ha scritto il centrale classe 1993 poche ore dopo lo 0-1 incassato alla New Balance Arena.

Le parole di mister Raffaele Palladino su Djimsiti

"A fine partita mi sono sentito di abbracciarlo, perché di solito questi errori non li fa e non me la posso prendere con lui. Purtroppo sono errori che capitano durante la stagione ed è accaduto stasera (ieri sera, ndr). Alla fine ho chiuso con quattro attaccanti per mettere ancora più pressione ma quando giochi contro queste grandi squadre devi essere perfetto perché non te le concedono tante. Ci è mancato questo, ma ce la siamo giocata fino alla fine".