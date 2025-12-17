Un altro ritorno "romantico" per il Santos? Dopo Neymar potrebbe arrivare un ex Inter

Il Santos ha compiuto un’autentica impresa nel Brasileirao, riuscendo a evitare la retrocessione e conquistando all’ultimo respiro anche la qualificazione alla Copa Sudamericana 2026. Un ritorno sulla scena internazionale che spinge il club paulista a pensare in grande, valutando anche un colpo dal forte valore simbolico: il rientro di Gabriel Barbosa.

Cresciuto nel vivaio del Peixe (che lasciò giovanissimo per approdare all'Inter) e diventato uno dei goleador più prolifici del calcio brasiliano, Gabigol potrebbe salutare il Cruzeiro dopo una parentesi deludente, arrivata al termine del suo ciclo storico con il Flamengo. Secondo quanto riportato da Ge Globo, il futuro dell’attaccante 29enne sembra ormai lontano da Belo Horizonte, con il rapporto incrinato soprattutto dopo l’eliminazione dalla Coppa del Brasile: è stato suo uno dei rigori decisivi nella serie contro il Corinthians.

In questo contesto si inserisce l’interesse del Santos, che osserva con attenzione la situazione pur consapevole delle difficoltà dell’operazione. Il principale ostacolo resta l’ingaggio elevatissimo del giocatore: circa 2,5 milioni di reais al mese, una cifra fuori portata per le casse del club bianconero. Per rendere possibile il ritorno a casa, il Santos spera in un gesto concreto da parte dello stesso Gabriel Barbosa, che dovrebbe ridursi lo stipendio pur di rilanciarsi in un ambiente che conosce bene e dove ha mosso i primi passi. Un’operazione complessa, ma carica di romanticismo, che potrebbe accendere l’entusiasmo della torcida e segnare una nuova fase nella rinascita del Peixe.