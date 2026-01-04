Domani Arizala firma con l'Udinese. C'era anche il Milan: come l'hanno spuntata i friulani

In arrivo nelle prossime ore il nuovo rinforzo per la fascia sinistra dell’Udinese, il giovane colombiano Juan Arizala (20 anni) si è infatti imbarcato nella giornata di ieri verso l’Europa dal Sudamerica e domani mattina è atteso in Friuli per le visite mediche e la firma sul contratto con il club friulano.

Per Arizala, l'Udinese ha avuto la meglio in un duello di mercato con il Milan. I rossoneri, infatti, avevano proposto al classe 2005 di cominciare con il Milan Futuro, che attualmente milita in Serie D dopo la retrocessione dello scorso anno, e poi di girarlo in prestito al Tolosa.

Un piano che non ha convinto Arizala, almeno non rispetto a quanto ventilato per lui dall’Udinese, che ha previsto per il giovane un percorso in prima squadra a partire da subito. Anche perché la fascia sinistra dei friulani è attualmente orfana dell’infortunato Zemura.