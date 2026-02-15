Live TMW Torino, Zapata: "Non molliamo: sappiamo in che situazione siamo, lotteremo ancora"

20.43 - L'attaccante del Torino, Duvan Zapata, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Bologna, valida per la venticinquesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Cosa sta succedendo a questa squadra?

"A tratti abbiamo giocato bene, potevamo essere più brillanti tecnicamente. L'abbiamo interpretata bene contro una squadra forte come il Bologna, dobbiamo migliorare in alcuni dettagli. Ma non molliamo, sappiamo in che situazione siamo e lotteremo. Ci sono partite molto importante, non è il momento di smettere di essere positivi.

Oggi però sembra che non abbiate lottato...

"Magari dopo il pareggio potevamo essere più determinanti, stavamo trovando gli spazi. Abbiamo fatto passi in avanti con Lecce, Inter e Fiorentina, oggi ci è mancato qualcosa. Sembra che quando facciamo passi in avanti, poi torniamo indietro di uno. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti"

Come vivete lo stadio semivuoto?

"Cerchiamo di stare positivi, ringraziamo chi viene e ci sostiene. Da parte nostra, possiamo ribaltare questa situazione solo sul campo. Cerchiamo di prenderla in mano e di ribaltare questa cosa"

Il fatto di non avere obiettivi già a febbraio, può condizionare la squadra?

"No, non lo penso. Tutti noi abbiamo obiettivi che poi li mette a disposizione della squadra. Ciò che vedo, è che a volte nelle difficoltà non abbiamo l'atteggiamento giusto: è una cosa che capita dall'inizio del campionato, sembra che ne usciamo e poi cadiamo di nuovo. Dovevamo spingere di più sul 2-1 per pareggiare, ma il Bologna è forte e si conoscono da tempo. Dovevamo essere più determinati"

Ore 20.47 - Termina la conferenza stampa di Zapata