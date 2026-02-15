Torino, Zapata ci mette la faccia: "Oggi ci abbiamo messo del nostro, ma non molliamo"

Duvan Zapata, attaccante del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 2-1 contro il Bologna: "Siamo consapevoli dell'ambiente e della situazione, ma siamo anche consapevoli che solo sul campo possiamo cambiare questa cosa. Non molliamo. Abbiamo fatto passi in avanti contro Lecce e Fiorentina, ci aspettavamo un risultato diverso, ma abbiamo messo anche del nostro per questa sconfitta. Ripeto, non dobbiamo mollare, continueremo a lottare, mancano partite importantissime".

Non giocate male, ma a vedervi da fuori a volte sembrate poco Torino.

"Capisco questa osservazione. A volte sembra che dominiamo, lì abbiamo bisogno di essere più determinati. Lo sappiamo, ci lavoriamo. Lo avevamo fatto bene nelle ultime 2, oggi questa cosa ci è mancata, magari quando avevamo pareggiato. Purtroppo facciamo errori che non è la prima volta che facciamo, è tutto il campionato che succede".