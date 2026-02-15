Bologna, Bernardeschi: "Vittoria importantissima. Lo dovevamo a noi stessi"

Federico Bernardeschi, esterno offensivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esultando per il successo per 2-1 contro il Torino: "È una vittoria importantissima, soprattutto per il morale, per la consapevolezza e per la partita di giovedì. Era molto tempo che non vincevamo, lo dovevamo a noi stessi soprattutto, alla squadra, ai tifosi e a chi viene sempre a sostenerci. Era veramente fondamentale".