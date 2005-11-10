Damascelli duro: "Chivu presuntuoso, pensa che tifosi siano saraghi da prendere all'amo"

All'interno delle pagine de Il Giornale è presente un editoriale del giornalista Tony Damascelli, che ha commentato le gare del weekend e il primo posto della Lazio grazie al ko dell'Inter nel derby: "Gattuso può mandare fiori e cioccolatini alla sua ex casa rossonera, Amorim ha fermato il presuntuoso Chivu che ritiene cronisti e tifosi come saraghi pronti ad abboccare. La Lazio prosegue con qualche pigrizia iniziale, l’urlo del mezzo Olimpico ha esaltato la rimonta, fuori dallo stadio il resto del popolo biancazzurro maledice il giorno che l’ha incontrato, nel senso di Lotito, ma tant’è, i disertori hanno torto, il presidente se la gode ai massimi".

Il giornalista ha parlato anche della vittoria della Juventus contro il Napoli: "A Torino, partita tra squadre un tempo paurose e oggi impaurite, due jolly di Alejbegovic e Boga hanno dato luce a Spalletti, buio Napoli e Allegri nel momento critico, in vista del viaggio a Oporto".

Damascelli se l'è presa infine con i soliti errori arbitrali e la linea Orsato: "Il Como ha vinto con la spinta del Var, Orsato, in tribuna al Sinigaglia, aveva scelto la Ferrieri Caputi come arbitro, il rigore fischiato era grande come il lago, l’arbitro ha giustamente fischiato a favore del Venezia, i maschietti del Var hanno graziato il Como come accade da troppe partite, gli insulti dei maiali contro Maria Sole confermano lo stato di salute mentale del tifoso di calcio". E ancora: "Nessuno ferma la farsa di un regolamento sviluppato da menti che non conoscono lo spirito del football ma esercitano il potere per superbia".