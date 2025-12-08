Cagliari, il lavoro ripaga sempre: vittoria contro la Roma e ora si pensa all'Atalanta

Erano tante le belle prestazioni messe in campo dal Cagliari, ma non sempre avevano portato i frutti sperati. Ieri, forse anche per la legge dei grandi numeri, la squadra di mister Fabio Pisacane, oltre alla fame, alla grinta e al cuore, ha regalato ai propri tifosi anche una bellissima vittoria contro la Roma. Vittoria che mancava tra le mura amiche della Unipol Domus dal lontano 13 settembre 2025 e che finalmente è arrivata.

Ciò che aveva richiesto il tecnico dei sardi ai suoi ragazzi, è stato messo in pratica alla perfezione e il risultato sono stati i tre punti contro una delle compagini più in forma del campionato. La strada per la salvezza è ancora lunga, senza dubbio, ma le basi sono decisamente ottime e Pisacane non può che essere contento di ciò.

Giovani talenti

Tra le perle preziose che stanno dando una grossa mano d'aiuto a questo Cagliari ci sono senza dubbio Esposito, Borrelli e Palestra. Soprattutto quest'ultimo è forse la gemma più brillante della rosa e, grazie alle sue giocate, sta consentendo all'intera squadra tanta dinamicità in campo. A loro, però, sembra essersi aggiunto subito, dopo appena due gare da titolare, il difensore Rodriguez. Pisacane l'ha definito "scugnizzo", e il classe 2005, alla sia prima esperienza in Serie A, ha saputo adattarsi immediatamente ai ritmi e stili di gioco. Chiusure perfette, marcature da veterano, un vero muro della difesa. Grazie a lui si è riusciti a sostituire bene anche l'assente Mina. Un ottimo talento da tenere d'occhio e coltivare, in modo tale da avere sempre valide soluzioni per l'undici titolare.

Ora l'Atalanta

Il tempo per festeggiare i gioiellini in rosa e la bella vittoria contro la Roma è già finito. Oggi stesso Deiola e soci torneranno al quartier generale del CRAI Sport Center per dare il via ad una nuova settimana di allenamenti. Con la speranza di recuperare anche qualche infortunato, si punta il mirino sull'Atalanta: sabato 13 dicembre si vola a Bergamo.