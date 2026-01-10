Domani Verona-Lazio, i convocati di Sarri: prima chiamata per i due nuovi acquisti
Dopo l'allenamento di questa mattina, prima convocazione per i due nuovi acquisti della Lazio, Petar Ratkov e Kenneth Taylor. Questo l'elenco dei giocatori che Maurizio Sarri avrà a disposizione per la trasferta del Bentegodi contro il Verona, gara in programma nella giornata di domani alle ore 18. Torna in gruppo anche Marusic dopo la squalifica, mentre resta fuori Toma Basic dopo il problema muscolare accusato nell'ultima sfida di campionato contro la Fiorentina.
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
Centrocampisti: Vecino, Rovella, Belahyane, Taylor, Cataldi
Attaccanti: Pedro, Noslin, Isaksen, Ratkov, Cancellieri
