Dominio sterile della Juventus a Cagliari. All'intervallo è ancora 0-0

Non passerà certamente alla storia il primo tempo di Cagliari-Juventus. Poche emozioni sotto la pioggia, di fatto una partita a senso unico con i bianconeri a imporre il loro gioco, ma in maniera sterile poiché alla fine Caprile deve compiere una sola parata.

Per il resto, i numeri spiegano come meglio non si potrebbe la partita. Il Cagliari non tira in porta, non ottiene calci d'angolo, ha un eloquente 0.00 negli xG. Dall'altra parte la squadra di Fabio Pisacane è compatta, difende bene, regge la forza d'urto degli ospiti. Un sussulto arriva al quarto d'ora di gioco per un contrasto in area fra Mazzitelli e Miretti: l'arbitro Massa concede inizialmente il rigore, poi viene richiamato al VAR e annulla la sua decisione. Al 25' l'unico tiro che centra la porta, quello di Miretti da distanza ravvicinata che trova una grande risposta di Caprile. Verso la mezz'ora ci prova Yildiz a procurarsi la massima punizione, simulando però un contatto in area sul quale il direttore di gara non abbocca e mostra al turco il cartellino giallo. Poco altro.