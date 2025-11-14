TMW "Donerò i miei capelli in beneficenza". La storia di Frank, il tifoso dello United divenuto virale

Frank Ilett (@theunitedstrand), il famoso tifoso del Manchester United che non si taglia i capelli da oltre un anno in attesa che i suoi Red Devils vincano cinque partite di seguito, ha raccontato la sua storia in esclusiva a TMW. Questi alcuni passaggi del suo curioso racconto: "Ho lanciato questa sfida come via per diffondere umorismo e positività tra gli altri tifosi del Manchester United in un periodo un po’ difficile per il nostro club. Non mi aspettavo che sarebbe durata così a lungo o che i miei capelli crescessero così tanto. È stata ed è tuttora dura, ma le vittorie stanno arrivando. Finalmente!".

Pensi che lo United di Amorim sia vicino a raggiungere le famose cinque vittorie?

"Lo United è migliorato molto ultimamente, e sento che ci stiamo avvicinando al momento del taglio. All’inizio della stagione i risultati non erano buoni, ma ora le prestazioni sono più solide e consapevoli. Credo che le cinque vittorie arriveranno prima di quanto molti pensino".

Taglierai mai i capelli o lo vedi ormai come un simbolo eterno della tua devozione ai Red Devils?

"Mi taglierò i capelli alla fine della mia sfida, non ci sono dubbi su questo. Rimarrò sempre devoto al mio club, ma voglio che quel momento significhi qualcosa di più: donerò i miei capelli alla Little Princess Trust, che realizza parrucche per bambini e ragazzi in cura contro il cancro. Sto anche raccogliendo fondi su justgiving.com/page/theunitedstrand, e invito i tifosi italiani a unirsi a me in questa causa".

Hai parlato dell’Italia: in Serie A c’è una squadra o un calciatore che ti piace in particolare?

"Ho un debole per diverse squadre italiane, ma al momento, visti i tanti ex giocatori dello United come McTominay, Hojlund e Lukaku al Napoli, mi sto divertendo a vederli fare bene in maglia azzurra".

