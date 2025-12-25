Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Coppa d'Africa, in archivio la prima giornata. Oggi riposo, il punto su tutti i gironi

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Simone Bernabei

Giornata di riposo per la Coppa d’Africa, che per questo 25 dicembre si è presa un momento di stop e che tornerà in campo domani con 4 partite, fra cui quella del Marocco padrone di casa contro il Mali. Con la prima giornata andata in archivio per tutti i 6 gironi, sono da sottolineare tante conferme e alcune sorprese, come ad esempio il Burkina Faso. Ricordiamo che la competizione riprenderà domani con le prime gare della seconda giornata e anche che avanzeranno alla fase ad eliminazione delle competizione le migliori 2 di ogni girone, per un totale di 12 squadre, oltre alle 4 migliori terze per un totale di 16 squadre agli ottavi di finale. Questa la situazione nel dettaglio dei 6 gironi e della classifica particolare delle migliori terze:

GRUPPO A
Marocco 3 (+2)
Mali 1 (0)
Zambia 1 (0)
Comore 0 (-2)

GRUPPO B
Sudafrica 3 (+1)
Egitto 3 (+1)
Zimbabwe 0 (-1)
Angola 0 (-1)

GRUPPO C
Tunisia 3 (+2)
Nigeria 3 (+1)
Tanzania 0 (-1)
Uganda 0 (-2)

GRUPPO D
Senagal 3 (+3)
RD Congo 3 (+1)
Benin 0 (-1)
Botswana 0 (-3)

GRUPPO E
Algeria 3 (+3)
Burkina Faso 3 (+1)
Guinea Equatoriale 0 (-1)
Sudan 0 (-3)

GRUPPO F
Camerun 3 (+1)
Costa d’Avorio 3 (+1)
Gabon 0 (-1)
Mozambico 0 (-1)

Classifica squadre attualmente al terzo posto:
Zambia 1 (0)
Tanzania 0 (-1)
Guinea Equatoriale 0 (-1)
Zimbabwe 0 (-1)
Gabon 0 (-1)
Benin 0 (-1)

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
