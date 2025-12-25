Coppa d'Africa, in archivio la prima giornata. Oggi riposo, il punto su tutti i gironi

Giornata di riposo per la Coppa d’Africa, che per questo 25 dicembre si è presa un momento di stop e che tornerà in campo domani con 4 partite, fra cui quella del Marocco padrone di casa contro il Mali. Con la prima giornata andata in archivio per tutti i 6 gironi, sono da sottolineare tante conferme e alcune sorprese, come ad esempio il Burkina Faso. Ricordiamo che la competizione riprenderà domani con le prime gare della seconda giornata e anche che avanzeranno alla fase ad eliminazione delle competizione le migliori 2 di ogni girone, per un totale di 12 squadre, oltre alle 4 migliori terze per un totale di 16 squadre agli ottavi di finale. Questa la situazione nel dettaglio dei 6 gironi e della classifica particolare delle migliori terze:

GRUPPO A

Marocco 3 (+2)

Mali 1 (0)

Zambia 1 (0)

Comore 0 (-2)

GRUPPO B

Sudafrica 3 (+1)

Egitto 3 (+1)

Zimbabwe 0 (-1)

Angola 0 (-1)

GRUPPO C

Tunisia 3 (+2)

Nigeria 3 (+1)

Tanzania 0 (-1)

Uganda 0 (-2)

GRUPPO D

Senagal 3 (+3)

RD Congo 3 (+1)

Benin 0 (-1)

Botswana 0 (-3)

GRUPPO E

Algeria 3 (+3)

Burkina Faso 3 (+1)

Guinea Equatoriale 0 (-1)

Sudan 0 (-3)

GRUPPO F

Camerun 3 (+1)

Costa d’Avorio 3 (+1)

Gabon 0 (-1)

Mozambico 0 (-1)

Classifica squadre attualmente al terzo posto:

Zambia 1 (0)

Tanzania 0 (-1)

Guinea Equatoriale 0 (-1)

Zimbabwe 0 (-1)

Gabon 0 (-1)

Benin 0 (-1)