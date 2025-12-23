Due gol in quattro anni e poco altro. Divock Origi al Milan è costato 380mila euro a partita

Nel giorno delle visite mediche di Niclas Fullkrug col Milan, il club rossonero risolve (finalmente) il contratto con Divock Origi. Arrivato nell'estate 2022 a Milano a costo zero (dopo la scadenza del contratto con il Liverpool), la storia tra Origi e il Milan è arrivata finalmente ai titoli di coda. Con l'accordo per la risoluzione del suo contratto (era in scadenza il prossimo 30 giugno, il club rossonero risparmierà quindi una parte del denaro che ancora gli deve: una magra consolazione visto quanti soldi il Milan ha dovuto dare ad Origi in questi anni, 4 milioni netti a stagione, più di 300 mila euro al mese (va escluso il periodo in prestito al Nottingham Forest che si prese carico di pagare interamente il suo stipendio).

Origi nell’estate 2022 è arrivato a parametro zero, con il Milan che ha dovuto riconoscere in tutto 700mila euro di commissioni per il suo arrivo. Mentre per quanto riguarda l’ingaggio sono solo due gli anni in cui il belga ha percepito tutto il suo stipendio da 4 milioni: la prima, 2022/23 e la scorsa, 2024/25, mentre per quest’anno va considerata solo mezza stagione pari a 2,6 milioni lordi.

Quindi, conti alla mano, il Milan ha speso quasi 14 milioni di euro per Origi in queste quattro stagioni - come riporta con precisione Calcio e Finanza -, fra commissioni e stipendio lordo. Considerando che il belga ha giocato in tutto 36 partite, con un minutaggio relativamente basso, l’attaccante ex Liverpool è costato al Milan 382,2mila euro a partita, 11.592 euro al minuto e ben 6,88 milioni a gol viste le sole due reti segnate in rossonero.