Limitazioni alla vendita dei biglietti per le prossime due sfide tra Inter e Genoa, in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano sabato 28 novembre e martedì 1° dicembre 2026, rispettivamente in Serie A e Coppa Italia. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha adottato una serie di provvedimenti per ragioni di tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Inter-Genoa, le restrizioni per i tifosi ospiti

Per entrambe le partite è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Genova e Napoli. Unica eccezione per i possessori della fidelity card dell'Inter, purché sottoscritta prima del 14 novembre 2026. Ulteriori limitazioni riguardano il settore ospiti: i relativi tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori della fidelity card del Genoa, anch'essa sottoscritta prima del 14 novembre, a condizione che non siano residenti nelle province di Genova e Napoli.

Le disposizioni sono state adottate in seguito alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 17 novembre e a quanto stabilito nella Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del 18 novembre. Le restrizioni saranno dunque valide per entrambi gli incontri tra nerazzurri e rossoblù, a distanza di appena tre giorni l'uno dall'altro.