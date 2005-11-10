Gustavo Varela sarà uno degli obiettivi principali per il mercato di gennaio di Juventus e Napoli. Il centravanti portoghese ha stregato le big del nostro campionato, con i partenopei che vorrebbero averlo al posto di un Lorenzo Lucca che va verso l'uscita. Si è già informato da qualche settimana, mentre i bianconeri lo stanno valutando sia per gennaio che per giugno.

35 milioni

La valutazione non è bassa, tutt'altro. Il Monza vorrebbe almeno 35 milioni, possibile che accetti qualcosa meno ma solo con la futura rivendita. Il problema è che il Benfica ha ancora il 20% dei diritti economici - quindi 7 milioni andrebbero ai portoghesi - e può pareggiare qualsiasi offerta che dovesse arrivare, avendo una corsia preferenziale. Tradotto, non è una situazione di così semplice risoluzione, perché anche in Portogallo stanno valutando quale possa essere la scelta migliore: una plusvalenza sembrerebbe servita pure per loro.

Occhio alle inglesi

Ci sono anche altri club dalla Premier che lo stanno seguendo, come il Liverpool, ma non solo. Tottenham, Brentford e Sunderland hanno chiesto informazioni e, come detto già da Chiellini ieri, hanno una potenza di fuoco diversa. La Juventus può provarci con una formula non immediata, per questo sembra partire dietro rispetto alle altre.