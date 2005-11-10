Il mercato di gennaio della Lazio è appeso al verdetto della Commissione che ha sostituito la Covisoc. Secondo quanto riporta La Repubblica, il club biancoceleste si avvia verso il blocco totale delle operazioni invernali, ma esiste una strada per aggirarlo, a patto di avere le risorse necessarie.

Il verdetto sui conti al 30 settembre

La Lazio ha depositato la documentazione sui conti al 30 settembre e la Commissione li sta esaminando, con una decisione attesa a breve. Il problema è l’indicatore del costo del lavoro allargato, peggiorato rispetto alla rilevazione del 31 marzo. Per questo, spiega il quotidiano, la direzione è quella del blocco totale del mercato invernale.

Come sbloccare il mercato: l’articolo 90 delle Noif

Il blocco non sarebbe però definitivo. Se Gattuso chiederà di intervenire per migliorare la rosa, la Lazio potrà utilizzare gli strumenti previsti dall’articolo 90 delle Noif per sbloccare il mercato e muoversi liberamente. La condizione è che l’entità della cifra necessaria non sia abnorme.

Perché l’articolo 90 può salvare il mercato biancoceleste

Pur essendo la norma che fa scattare lo stop agli acquisti, l’articolo 90 delle Noif rappresenta anche l’ancora di salvezza per il club. Il regolamento federale, infatti, non impone una sanzione irreversibile, ma un vincolo temporaneo legato esclusivamente al riequilibrio dei conti. La norma consente di revocare subito il divieto di tesseramento non appena la società dimostra di aver ripianato il disavanzo sull’indicatore del costo del lavoro allargato: in concreto, se la proprietà garantirà l’immissione di risorse fresche (tramite versamenti in conto capitale o finanziamenti soci) entro i tempi dettati dalla Commissione, la Lazio potrà azzerare lo squilibrio e ottenere il via libera per operare senza freni a gennaio.