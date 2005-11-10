Kenneth Taylor e la Lazio non si separeranno a gennaio. Dopo quanto ribadito dalla società più volte, Il Messaggero ha riportato anche di un dialogo tra il centrocampista e il tecnico Gennaro Gattuso, nel quale gli ha ribadito che non ha intenzione di trasferirsi nella sessione di trasferimenti invernali, malgrado Juventus, Bournemouth e Brentford si siano già fatte avanti, manifestando interesse.

Le parole di Fabiani

Sul tema si era espresso anche il direttore sportivo biancoceleste qualche settimana fa a La Gazzetta dello Sport: "Che adesso i giocatori valgano molto di più è un dato di fatto. Ma nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo posso garantirlo. La cosa che mi rende felice è l'ambiente che si è creato a Formello, poi dove arriveremo chi lo sa... Il calcio è alchimia, qui è stata trovata quella giusta".