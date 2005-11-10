Nicola Ayroldi, designatore arbitrale della Serie C, è intervenuto nel corso di Serie C Next Step negli studi di Sky, parlando del Football Video Support: “Nei limiti del possibile, i nostri ragazzi cambiano idea. Quello che ho trasferito ai ragazzi è che l’arbitro bravo non è quello che non cambia mai idea, ma quello che sa farsi aiutare. Nelle situazioni in cui possiamo intervenire, siamo intervenuti e abbiamo ridotto gli errori del 90%”.

Dopo Ayroldi, è intervenuto anche Domenico Messina, direttore tecnico dell’AIA: “Il campionato di Serie C per noi arbitri è una palestra fondamentale, è l’anticamera del sogno. L’arbitro in Serie C non è un professionista: sono ragazzi che si dedicano a quest’attività con grande impegno ma con remunerazione quasi zero. Lo fanno perché hanno grande voglia di contribuire al calcio.

Qualcuno ha detto che chi fa l’arbitro è matto, forse è vero se la passione anima i matti. Ma io credo che animi tutti, gli arbitri come i dirigenti, i presidenti, i calciatori e gli allenatori. Come arbitri, vogliamo dare una mano alla Serie C”.