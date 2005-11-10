Una giornata dedicata alla Serie C, quella che si sta vivendo negli studi Sky, dove si sta svolgendo l’evento Serie C Next Stop. Al quale ha preso parte anche il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola, che è anche coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia.

Siamo quasi alla fine del girone di andata del campionato di Serie C: che bilancio traccia, specie dal punto di vista dei giovani?

"Sono contento di quel che è stato fatto, anche la qualità del gioco e delle partite è salita. I numeri sono molto incoraggianti, siamo sulla strada giusta per la prima la prima parte del nostro progetto, che prevedeva l’aumento della quantità, ora siamo nella seconda fase, vogliamo migliorare la qualità ma sappiamo che questo sarà un percorso più lungo e delicato. Anche se c’è la collaborazione di tutti, e su questa strada dobbiamo continuare, perché si può migliorare e crescere ancora: per produrre qualità di un certo livello serve molto tempo. Ma cresceremo molto, di questo ne sono convinto".

Siamo nella settimana post Ronaldinho: se lo sarebbe mai immaginato in categoria? Dove, però, la "mission giovani" non cambia...

"Sono rimasto sorpreso come credo tanti, ma la mission della C, con rispetto parlando, è sempre la stessa. Ronaldinho ha ispirato milioni di giovani, e siamo contenti che continui a farlo, ma noi vogliamo e dobbiamo creare le condizioni migliori per i nostri ragazzi, affinché possano poi seguire il suo percorso".

A proposito di giovani, che momento è per la Nazionale italiana?

"Al di là dell’ultima partita, che è stata dolorosa, si intravede qualcosa, buone prestazioni, giovani interessanti che possono crescere in questo contesto: c’è però anche la presa di coscienza che ci sono realtà che qualitativamente sono più avanti di noi. Siamo competitivi, sì, ma c’è da lavorare ancora tanto, per produrre calciatori che si distinguano in maniera importante. La differenza con il Belgio, del resto, è stata su due o tre giocatori, niente di più, ma le differenze qualitative ci hanno penalizzato molto".

Che idea si è fatto delle campagne elettorali per la data del 14 dicembre?

"Senza entrare troppo nel merito, che non è questo il mio compito, devo ringraziare Malagò che ha avuto fiducia in quello che stiamo facendo in C e mi ha dato un incarico importante per quel che riguarda la ristrutturazione del settore giovanile azzurro, ma son felice di vedere che anche Galiani ha notato il lavoro che stiamo facendo come Lega Pro. Vuol dire che c’è unità di intenti. Io porto avanti questi progetti, affinché si possa crescere".

Quanto orgoglio c’è nel vedere che una riforma così attenzionata porta il suo nome?

"È vero, porta il mio nome, ma c’è il lavoro di tanta gente. La Lega Pro si è messa interamente a disposizione, e sono felice si stiano vedendo i risultati".

E invece, sulle elezioni di marzo, che idea si è fatto in merito alla FIFA?

"Qualcosa non ha funzionato, e Infantino lo sa bene questo. Non so se lui voglia ricandidarsi, ma quello che mi auguro è che si prenda in considerazione il fatto che alcune cose vanno cambiate, mentre altre non devono essere compromesse. A ogni modo, qualcosa da rivedere c’è sicuramente. Ripeto però che vanno preservate alcune prerogative del calcio che non devono mai essere messe in discussione".