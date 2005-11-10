Il Torino in estate ci aveva visto lungo, arrivando quasi a chiudere la trattativa poi saltata nelle ultime fasi del mercato. E ora potrebbe pentirsi di non aver insistito di più con l’Empoli per il centrocampista Edoardo Biondini, una delle rivelazioni del campionato di Serie B che attrae sempre più squadre in vista di gennaio e soprattutto dell’estate. Dopo i granata infatti per classe 2009 si sono fatte avanti anche il Sassuolo e in ultimo la Fiorentina e il Bologna: del resto Biondini è uno dei talenti più brillanti del nostro calcio che in molti già paragonano a un certo Sandro Tonali.

Chi è Edorardo Biondini

Classe 2003, dopo essersi ritagliato uno spazio importante con l’Under 17 (40 presenze e tre gol) del club toscano dove è arrivato giovanissimo dall’Umbria, Biondini in estate ha convinto il tecnico Guido Pagliuca non solo ad aggregarlo in prima squadra, ma anche a farlo debuttare: un tempo in Coppa Italia contro il Pisa a metà agosto è stato il suo primo assaggio di professionismo con il ragazzo che ha convinto tutti delle sue qualità e della sua maturità tanto da essere schierato in altre nove occasioni in campionato, anche sotto la guida del neo tecnico Matteo Andreoletti, mostrando grandi qualità in mezzo al campo nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra in questo avvio di stagione.

Biondini è un centrocampista centrale che può giocare sia come regista davanti alla difesa, per costruire la manovra pur senza rinunciare alla fase di interdizione, sia come mezzala in un centrocampo a tre o a cinque come quello che utilizza l’Empoli in questa stagione. Ma vista la giovane età e gli ampi margini di crescita per lui si potrebbe ipotizzare anche un utilizzo in una linea mediana a due, magari al fianco di un interdittore. Qualità che dunque hanno portato gli addetti ai lavori a paragonarlo all’Azzurro che oggi gioca nel Tottenham e in estate è diventato il calciatore italiano più pagato di sempre.

Valutazione raddoppiata in pochi mesi

Se in estate il Torino era vicino al suo acquisto per una cifra attorno ai 4-5 milioni di euro, oggi la valutazione di Biondini è schizzata in alto e praticamente raddoppiata. Chi vorrà sedersi al tavolo delle trattative con l’Empoli dovrà infatti mettere sul piatto almeno otto milioni di euro visto anche il contratto in scadenza nel 2029 siglato un mese fa proprio in previsione del mercato che verrà. L’aumentare della concorrenza, come si è visto, congiuntamente a quanto mostrerà in questo finale di 2026 potrebbero però portare velocemente la quotazione del suo cartellino ancora più in alto. L’Empoli proverà comunque a trattenerlo fino a fine anno, anche per permettergli di proseguire in questo percorso di crescita in un ambiente che conosce e che ha saputo valorizzarlo. Ma in estate l’addio sarà difficile da scongiurare.