Non c'è nessun problema per l'obbligo di riscatto di Moise Kean al Como. Il centravanti rimarrà sulle rive del Lario anche nella prossima stagione, perché il suo riscatto è dovuto sì a determinate condizioni, ma sono semplicemente una formalità e sono legate solamente alle prestazioni della squadra.

Obbligo (troppo) facile

Seppur non sia stata svelata ancora cosa faccia scattare l'opzione, la clausola verrà attivata probabilmente per il primo punto dopo gli inizi di febbraio - per una questione fiscale - ed è evidente che non risaranno grossi problemi per il Como. Dunque si ritiene un calciatore comasco a tutti gli effetti, seppur l'investimento finora non sia stato straordinario: circa 35 milioni di euro circa, ma più spesso in infermeria che non sul campo da gioco, dove Douvikas è diventato oramai un intoccabile.

In pronto soccorso

Nei giorni scorsi Kean si è fermato. "A seguito di un problema verificatosi durante l’allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero". Questo dopo che si era recato a Barcellona, dal dottor Cugat, per una visita. Ora il Como preferirebbe evitare l'operazione per non allungare ulteriormente i tempi, ma intanto Kean è ai box dal 20 settembre.