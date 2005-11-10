"Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. Io so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus". La candidatura di Antonio Conte, nell'intervista a Cronache di Spogliatoio pesa come un macigno. Perché da ora in poi Luciano Spalletti sarà ancora più in difficoltà, ben sapendo che il tecnico aleggiava sulla sua testa già da prima. Con il Manchester United che ha scelto Pochettino, ecco che la sua candidatura si fa ancora più forte. E non basterà non sbagliare qualche partita per essere al riparo.

Entra allenatore della Juve, esce tecnico del Napoli

L'altro problema per Antonio Conte, è che la Juventus deve perdonarlo. Perché nell'estate del 2025 aveva già deciso di salutare Napoli, da qualche mese. Era già tutto pronto e in più di qualcuno si era sbilanciato, anche all'interno della società. "Conte sarà il nuovo tecnico, niente Tudor". Poi succede che Aurelio De Laurentiis incontra Conte e... Da quel summit entra da prossimo tecnico della Juve a riconfermato in azzurro. Giusto o sbagliato? Il tempo lenisce le ferite, ma è chiaro che qualche piega andrà stirata per evitare di partire male.

Le altre parole

"Ci sono stati in passato dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire, ed è molto difficile perché devono capitare due situazioni: io devo essere libero e la Juventus deve cercare un tecnico senza panchina. Ci sono state due situazioni: una quando la Juventus decide di prendere Maurizio Sarri, io ero libero e infatti poi vado all'Inter. La seconda volta che ero libero quando arriva Giuntoli, che poi prende Thiago Motta e io vado a Napoli".