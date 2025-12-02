Due priorità per la Juventus in entrata. Ma in uscita non c'è ancora chiarezza a un mese dal mercato

In attesa dell'arrivo del nuovo direttore sportivo, figura che entro poche settimane dovrebbe entrare in organigramma, la Juventus ha già iniziato a valutare i vari profili disponibili sul mercato con l'idea di consegnare a Luciano Spalletti almeno un innesto di qualità seguendo le sue indicazioni.

Il possibile mercato in entrata

L'infortunio di Dusan Vlahovic non sembra aver spostato particolarmente valutazioni e necessità, ma ulteriori indicazioni in questo senso le darà il campo da qui a gennaio. Al momento le priorità in senso assoluto sembrano essere quelle già emerse dopo le prime settimane della stagione: un esterno e soprattutto un centrocampista di qualità e personalità. Al momento sono tanti i nomi emersi e molto dipenderà appunto dalle ultime indicazioni di Spalletti: da Xhaka a Hojbjerg se si vorrà puntare sull'esperienza, da Bernabé a Hjulmand se la scelta cadrà su una carta d'identità più leggera. Poi, se il budget lo permetterà, sarà fatto un tentativo per un esterno di destra.

Il possibile mercato in uscita

Al momento non sembrano esserci situazioni particolarmente calde, in questo senso. Molto sembra essere legato al rendimento da qui a fine gennaio di Jonathan David, attaccante arrivato in estate a parametro zero (al netto di ricche commissioni) e che in caso di addio garantirebbe una plusvalenza secca. Le indicazioni non vanno in questa direzione, ma se il rendimento del canadese non dovesse migliorare e se parallelamente dovessero arrivare proposte interessanti non è da escludere un pensiero a riguardo. Attenzione poi a quei calciatori che stanno trovando poco spazio e che potrebbero chiedere di andare a giocare: alcuni esempi potrebbero essere Fabio Miretti e Daniele Rugani.