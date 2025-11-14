Dumfries torna a Milano: leggero fastidio alla caviglia sinistra. Inter non preoccupata
Emergono ulteriori dettagli sul problema fisico di Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe un leggero fastidio alla caviglia sinistra dietro la mancata convocazione dell'esterno dell'Inter per la partita che l'Olanda giocherà contro la Polonia in trasferta. Lo staff medico nerazzurro non sembra essere preoccupato dal problema fisico dell'ex PSV, ma, in accordo con gli Oranje, ha deciso di far rientrare il calciatore nelle prossime ore a Milano. Già da domani inizierà la fisioterapia per esserci contro il Milan alla ripresa.
Salterà dunque in via precauzionale la sfida contro la Lituania che, in caso di successo degli uomini di Ronald Koeman quest'oggi, sarà inutile ai fini della qualificazione al Mondiale, visto che l'Olanda staccherà automaticamente il pass per la competizione che si svolgerà in America la prossima estate.
Chivu non vuole rinunciare al suo titolare, anche perché in questo momento se c'è un ruolo che è un po' scoperto in casa Inter è proprio quello. Luis Henrique non sta convincendo con il suo rendimento, mentre Matteo Darmian rientrerà dopo un periodo trascorso ai box proprio domenica 23 novembre. L'unica alternativa credibile è Carlos Augusto, che ultimamente è stato impiegato a destra, ma che sembra essere un po' adattato in quel ruolo, dato che è un mancino naturale.
