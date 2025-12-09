Ecco gli uomini copertina della nuova Atalanta di Palladino. Lo confermano i numeri

De Ketelaere e Scamacca, lo show è servito. Se il martedì di Champions per l'Atalanta ha un dolce sapore, il merito è loro. Un gol a testa dei due attaccanti ribalta il Chelsea di Maresca (vincitore in estate del Mondiale per Club, ndr), così come era stato nel 3-0 inflitto a domicilio dai nerazzurri all'Eintracht (anche in quel caso una rete per entrambi, oltre al sigillo di Ederson).

Non è dunque sbagliato dire che sono proprio Scamacca e De Ketelaere al momento i due uomini copertina della "nuova" Atalanta di Raffaele Palladino. Il belga, oltre alla rete, ha fornito questa sera il suo ottavo assist in Champions League: tra i giocatori di nazionalità belga solo Eden Hazard (10) e Kevin De Bruyne hanno fatto meglio nella competizione (27). Scamacca ha invece preso parte a tre gol nelle ultime tre gare tra tutte le competizioni (2 gol e 1 assist), tanti contributi quanti quelli registrati nelle precedenti 13 sfide di questo tipo (3 gol).

I numeri con Palladino - Più nel dettaglio, sono i numeri dei due giocatori a confermare quanto il loro rendimento abbia beneficiato dell'arrivo di Palladino sulla panchina bergamasca. De Ketelaere col tecnico ex viola ha collezionato 478' in 6 gare, con 2 gol e 2 assist in Champions e un assist in campionato. Stesso ruolino, come detto, per Scamacca: 398' in altrettante partite, con 3 gol e un assist tra Champions, Serie A e Coppa Italia.