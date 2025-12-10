Pandev infuriato dopo Inter-Liverpool: "L'ha decisa l'arbitro, così è pesantissima"

Amarissima sconfitta per l'Inter, battuta in casa per 0-1 dal Liverpool, al quale basta il calcio di rigore segnato da Szoboszlai, e fischiato in maniera piuttosto generosa dall'arbitro Zwayer dopo revisione allo schermo in campo suggerita dal VAR, per espugnare il Meazza.

L'ex attaccante Goran Pandev, che ha giocato in carriera anche nell'Inter (era parte della squadra che ha vinto il Triplete del 2010), ha così commentato dagli studi di Sky Sport la sconfitta dei nerazzurri: "Ora non sarà facile qualificarsi agli ottavi. Arrivano Arsenal e Dortmund, dopo due sconfitte di fila che non fanno male, ma malissimo. L'Inter non meritava di perdere, la partita è stata buona e il risultato più giusto era il pareggio. uguale a Madrid, e così è pesantissima. La partita l'ha decisa arbitro, l'Inter non meritava questa sconfitta".