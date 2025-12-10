Capello applaude Palladino: "Ha preso l'Atalanta per mano, il Chelsea non ne ha sopportato il ritmo"

Mister Fabio Capello è intervenuto a Sky Sport per commentare la vittoria di questa sera contro il Chelsea da parte dell'Atalanta (2-1). Queste le sue dichiarazioni: "Ho visto una squadra che reagisce e che ha voglia di fare. L'Atalanta ha giocato con grande personalità, il Chelsea non ha sopportato il ritmo dei giocatori di Palladino. È poi venuta fuori la qualità dei singoli, con un De Ketelaere veramente super.

La Dea è scesa in campo con personalità e coraggio, diamo merito all'allenatore che ha preso la squadra per mano e, dopo la scoppola di Verona, ha fatto una grande partita contro i campioni del mondo".