Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ederson, da ritrovare la miglior versione del brasiliano: l'Atalanta ha bisogno di lui

Ederson, da ritrovare la miglior versione del brasiliano: l'Atalanta ha bisogno di luiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45Serie A
Filippo Davide Di Santo

I trattori sono macchinari che svolgono sempre un lavoro straordinario, e senza di essi diventa difficile compiere grandi operazioni nel seminare (e poi successivamente raccogliere) raccolti importanti: alias, nel gergo calcistico, punti e soprattutto un buon gioco. Il trattore che in casa Atalanta porta il nome di José Ederson, ha riscontrato in questi mesi dei problemi al sistema di alimentazione, che il meccanico Ivan Jurić non è riuscito a risolvere: un guasto che ha inceppato il sistema nerazzurro.

Ederson nella meccanica agricoltura sarebbe un Big Bud 747, e non c’è nemmeno bisogno di descriverlo nei dettagli se non come il centrocampista più completo in tutta la storia dell’Atalanta: un giocatore alla quale la Dea dipendeva troppo. Visione di gioco, dinamismo, costruzione e anche muro difensivo per bloccare gli avversari: il tutto con più di 8 mila minuti giocati, diventando uno dei giocatori più utilizzati negli ultimi due anni. Su di lui tante squadre interessate, ma la società pretendeva 70 milioni per rapporto qualità-prezzo, e del trio Retegui-Lookman-Ederson, molti avrebbero messo la firma per trattenere almeno il centrocampista brasiliano.

Se da un lato il compito dell’Atalanta in mediana non doveva limitarsi alle prestazioni sia del numero 13 che di Marten De Roon, dall’altro il contributo di Ederson era fondamentale per far funzionare l’intero meccanismo. Tuttavia i problemi non sono mancati fin dall’inizio, con l’infortunio al menisco che lo ha tenuto fuori per un mese intero; poi la ripresa, nella quale José è stato lontano parente del giocatore che illuminava il centrocampo: macchinoso, lento e quasi bloccato dai dettami tecnici di Juric, sbagliando molte fasi d’impostazione anche basilari. Un rendimento insufficiente al netto delle attenuanti che hanno portato poi all'esonero del tecnico croato.

Con Palladino il centrocampo sarà un reparto fondamentale, nel quale Ederson dovrà tornare a essere un giocatore totale per l’Atalanta, dove in ballo c'è anche un posto in Nazionale (brasiliana ndr) con il Mondiale dietro l’angolo: un trattore inceppato che però occorre rimettere in sesto per arare i vasti campi sia italiani che europei.

Articoli correlati
Atalanta, Ederson: "Era importantissimo vincere, soprattutto in Champions League"... Atalanta, Ederson: "Era importantissimo vincere, soprattutto in Champions League"
Atalanta, Ederson: "Ci manca un po' di lucidità in avanti, non sfruttiamo la nostra... Atalanta, Ederson: "Ci manca un po' di lucidità in avanti, non sfruttiamo la nostra qualità"
Atalanta, Ederson: "Juric mi chiede di migliorare difensivamente, trasmette intensità"... Atalanta, Ederson: "Juric mi chiede di migliorare difensivamente, trasmette intensità"
Altre notizie Serie A
Lecce, è già partita la corsa per Tiago Gabriel. Sarà una plusvalenza totale Lecce, è già partita la corsa per Tiago Gabriel. Sarà una plusvalenza totale
Ederson, da ritrovare la miglior versione del brasiliano: l'Atalanta ha bisogno di... Ederson, da ritrovare la miglior versione del brasiliano: l'Atalanta ha bisogno di lui
Milan, un rientro in campo attesissimo. Come ha giocato Jashari ieri Milan, un rientro in campo attesissimo. Come ha giocato Jashari ieri
Il Milan ha deciso: un rinforzo in difesa a gennaio. E il profilo è... Quello dell'estate... Il Milan ha deciso: un rinforzo in difesa a gennaio. E il profilo è... Quello dell'estate
Lautaro segna in Nazionale, Sucic al Mondiale. Fisioterapia per Dumfries Lautaro segna in Nazionale, Sucic al Mondiale. Fisioterapia per Dumfries
La Juve tratta il rinnovo di Yildiz: i bianconeri restano tranquilli e fiduciosi... La Juve tratta il rinnovo di Yildiz: i bianconeri restano tranquilli e fiduciosi
Lazio, offerte al ribasso e contratto non rinnovabile: Gila emblema dell'empasse... Lazio, offerte al ribasso e contratto non rinnovabile: Gila emblema dell'empasse biancoceleste
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 novembre
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 novembre
3 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
4 La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia gli arbitri per l'Inter
5 La Roma cerca disperatamente un attaccante per gennaio: Zirkzee in pole, Godts il piano B
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia gli arbitri per l'Inter
Immagine top news n.1 La Roma cerca disperatamente un attaccante per gennaio: Zirkzee in pole, Godts il piano B
Immagine top news n.2 Mondiale 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: settima partecipazione per la Croazia
Immagine top news n.3 Napoli, De Laurentiis sull'Italia: "Gattuso è uno cocciuto, ce la dovrebbe fare per il Mondiale"
Immagine top news n.4 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: la Croazia è la 30esima a raggiungere l'obiettivo
Immagine top news n.5 Clamoroso dalla Turchia: "Lookman ha detto sì al Galatasaray, l'ha convinto Osimhen"
Immagine top news n.6 La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia. Sia uno stimolo"
Immagine top news n.7 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.2 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.4 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Kenan Yildiz è un caso? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, il caso Yerri Mina e la morale nel calcio
Immagine news Serie A n.2 Lecce, è già partita la corsa per Tiago Gabriel. Sarà una plusvalenza totale
Immagine news Serie A n.3 Ederson, da ritrovare la miglior versione del brasiliano: l'Atalanta ha bisogno di lui
Immagine news Serie A n.4 Milan, un rientro in campo attesissimo. Come ha giocato Jashari ieri
Immagine news Serie A n.5 Il Milan ha deciso: un rinforzo in difesa a gennaio. E il profilo è... Quello dell'estate
Immagine news Serie A n.6 Lautaro segna in Nazionale, Sucic al Mondiale. Fisioterapia per Dumfries
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Calò bomber inatteso: "Alvini mi chiede cose diverse rispetto al passato"
Immagine news Serie B n.2 Bari per il sociale, una delegazione ha fatto visita alla casa-alloggio "Raggio di Sole"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Merola: "Non c'è una data per il mio rientro. Faremo tutto il possibile per salvarci"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi. Spero sia il primo gol di tanti"
Immagine news Serie B n.5 Samp, ancora problemi per Ferrari: risentimento muscolare. Sarà valutato in questi giorni
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Wisniewski non sarebbe felice della situazione. A gennaio potrebbe partire
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, poco spazio per Dalle Mura: a gennaio può partire. C'è la Salernitana
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, ci siamo per l'arrivo di Faraoni: a inizio settimana la possibile fumata bianca
Immagine news Serie C n.3 Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. Il Centro Coordinamento Clubs: "Presentato ricorso al TAR"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati degli anticipi: rimonta vincente del Campobasso. Ok l’Arezzo
Immagine news Serie C n.5 Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida legale"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, arriva la conferma di Rota: "Ricevuto il secondo bonifico". Si sblocca la cessione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sassuolo, Spugna: "Con la Ternana punti importanti in palio. Non va sottovalutata"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Pinones Arce: "Non guardo la classifica, al momento non mi interessa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare queste gare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?