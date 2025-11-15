Napoli, due giorni di riposo: ripresa fissata per lunedì, attesi Conte e i primi nazionali

Due giorni di riposo per il Napoli, dopo una settimana decisamente infuocata. Gli azzurri infatti, all'indomani della sconfitta sul campo del Bologna, hanno visto moltiplicarsi le voci legate alle possibili dimissioni di Antonio Conte. Allarme subito spento dal presidente De Laurentiis con un post sui social, ma certamente l'assenza del tecnico salentino per qualche giorno di ferie non ha contribuito a rasserenare l'ambiente.

In ogni caso, come riportato dal Corriere dello Sport, le giornate di oggi e domani saranno senza allenamenti per i calciatori azzurri. La ripresa è fissata per lunedì prossimo, quando al Training Center di Castel Volturno è atteso anche il ritorno di Conte. A partire da lunedì, quindi, inizierà la preparazione del primo match dopo la pausa per le Nazionali ovvero quello in programma sabato sera al Maradona contro l’Atalanta.

Oltre a Conte, dall'inizio della prossima settimana si uniranno piano piano al gruppo i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali. I primi a rientrare saranno gli italiani Buongiorno, Di Lorenzo, Politano, che giocheranno domani l’ultima partita contro la Norvegia. Subito dopo Lobotka e Lang, in campo lunedì per l’ultima volta. Martedì saranno di scena Elmas, McTominay e Hojlund, con gli ultimi due rivali in Scozia-Danimarca. L’ultimo a fare rientro in Italia sarà Olivera, impegnato nell’amichevole Usa-Uruguay nella notte tra martedì e mercoledì. Per lui rientro a ridosso della sfida di sabato contro l’Atalanta.