Juventus, niente Mondiale per Vlahovic: serbo deluso, Bayern sempre in pressing

Con la sconfitta per 2-0 contro l'Inghilterra, la Serbia di Dusan Vlahovic è praticamente certa di non partecipare al prossimo Mondiale. Anche il ripescaggio appare improbabile, visto che la compagine slava è indietro in Nations League. Un duro colpo per il centravanti della Juventus, che sperava nella rassegna iridata per mettersi in mostra e attirare ulteriori pretendenti in vista della prossima stagione.

Una big pronta a puntare sull'attaccante ex Fiorentina, però, c'è già. Si tratta del Bayern Monaco, che - come sottolinea il Corriere dello Sport - lo ha già contattato in passato per esporgli il progetto del club. Al serbo non dispiace la Bundesliga, un campionato che ritiene molto adatto alle sue caratteristiche tecniche. A livello di richieste economiche, sono in linea con il suo stipendi attuale (nodo spinoso, che rende al momento poco probabile il rinnovo con la Juventus).

A proposito del rapporto con i bianconeri: nonostante il contratto in scadenza, le parti sono serene. La conferma è arrivata anche dalle parole di Giorgio Chiellini e da quelle di Damien Comolli, il quale ha detto che la Juve parlerà con Dusan solo a fine stagione. Vlahovic, dal canto suo, pensa solo a giocare e segnare (fin qui è il miglior marcatore bianconero in stagione, con 3 gol in campionato e 6 in totale tra tutte le competizioni).