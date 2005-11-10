Atalanta, Ederson: "Dovevamo gestirla meglio. Se non riesci a vincere, non devi perdere"

Al termine del match perso contro l'Ajax, il centrocampista dell'Atalanta Ederson ha parlato ai canali ufficiali del club:

"E' difficile parlare adesso subito. Abbiamo dato tutto per 80 minuti. Abbiamo perso la partita alla fine, è difficile da spiegare però secondo me dobbiamo essere più furbi a livello difensivo. Quando non riesci a fare gol e porti la partita così fino alla fine, devi gestirla meglio. Se non riesci a vincere, almeno devi pareggiare. Dobbiamo avere una mentalità forte, si gioca fra pochi giorni e se il momento non è buono dobbiamo avere la forza per fare punti in campionato che ci serve".

Dove si trova questa forza?

"Dobbiamo avere un carattere forte e restare uniti. Abbiamo già passato momenti difficili. Solo insieme riusciamo a fare sempre meglio. Se ognuno pensa al suo allora non riusciamo a fare niente perché in campo si gioca tutti insieme. Ci sono undici giocatori più quelli che entrano. Questo gruppo ha già dimostrato di essere una famiglia, di essere giocatori di carattere. Dobbiamo avere la forza mentale di tenere fino alla fine. Anche nei momenti difficili bisogna essere al 100% ed essere mentalmente forte. Ma sono sicuro che tra poche partite faremo meglio, rientreremo in campionato e faremo una bella Conference".