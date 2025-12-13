Bundesliga, vola l'Hoffenheim. Colpo esterno del Wolfsburg, respira il St. Pauli di Blessin

L’Hoffenheim reagisce con carattere alla sconfitta rimediata nello scorso turno a Dortmund e lo fa in maniera netta davanti al proprio pubblico. Alla PreZero Arena travolto l’Amburgo con un convincente 4-1, grazie alle reti di Prömel, Kabak, Lemperle e Asllani. Una prestazione autoritaria che consente alla squadra allenata da Christian Ilzer di conquistare l’ottava vittoria in 14 giornate di Bundesliga e di salire momentaneamente al quarto posto in classifica, confermandosi tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione. Situazione ben diversa per l’Amburgo, che resta invischiato nelle zone basse della graduatoria, al 14° posto.

Nelle altre gare disputate alle 15.30, l’Eintracht trova il guizzo decisivo grazie a Ritsu Doan e batte l'Augusta. Il gol del giapponese è bastato per portare a casa tre punti pesanti e per salire al quinto posto, a sole due lunghezze dall’Hoffenheim.

Colpo esterno invece del Wolfsburg, che liquida il Borussia Mönchengladbach al Borussia-Park con un secco 3-1. Decisive la doppietta di Wimmer e la rete di Amoura, in una gara già indirizzata nel primo tempo. Infine, successo importante anche per il St. Pauli di Blessin, che supera l’Heidenheim per 2-1 nello scontro diretto nonostante abbia giocato un’intera frazione in inferiorità numerica.

Union Berlino - Lipsia 3-1

Eintracht Francoforte - Augusta 1-0

Hoffenheim - Amburgo 4-1

Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3

St. Pauli - Heidenheim 2-1

Bayer Leverkusen - Colonia

Friburgo - Borussia Dortmund

Bayern Monaco - Magonza

Werder Brema - Stoccarda

Classifica

Bayern 37

RB Lipsia 29

Dortmund 28

Hoffenheim 26

Francoforte 24

Leverkusen 23

Stoccarda 22

Union Berlino 18

Colonia 16

Friburgo 16

Monchengladbach 16

Werder Brema 16

Amburgo 15

Wolfsburg 15

Augusta 13

Heidenheim 11

St. Pauli 11

Magonza 6