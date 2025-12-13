Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bundesliga, vola l'Hoffenheim. Colpo esterno del Wolfsburg, respira il St. Pauli di Blessin

Oggi alle 17:36
L’Hoffenheim reagisce con carattere alla sconfitta rimediata nello scorso turno a Dortmund e lo fa in maniera netta davanti al proprio pubblico. Alla PreZero Arena travolto l’Amburgo con un convincente 4-1, grazie alle reti di Prömel, Kabak, Lemperle e Asllani. Una prestazione autoritaria che consente alla squadra allenata da Christian Ilzer di conquistare l’ottava vittoria in 14 giornate di Bundesliga e di salire momentaneamente al quarto posto in classifica, confermandosi tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione. Situazione ben diversa per l’Amburgo, che resta invischiato nelle zone basse della graduatoria, al 14° posto.

Nelle altre gare disputate alle 15.30, l’Eintracht trova il guizzo decisivo grazie a Ritsu Doan e batte l'Augusta. Il gol del giapponese è bastato per portare a casa tre punti pesanti e per salire al quinto posto, a sole due lunghezze dall’Hoffenheim.

Colpo esterno invece del Wolfsburg, che liquida il Borussia Mönchengladbach al Borussia-Park con un secco 3-1. Decisive la doppietta di Wimmer e la rete di Amoura, in una gara già indirizzata nel primo tempo. Infine, successo importante anche per il St. Pauli di Blessin, che supera l’Heidenheim per 2-1 nello scontro diretto nonostante abbia giocato un’intera frazione in inferiorità numerica.

Union Berlino - Lipsia 3-1
Eintracht Francoforte - Augusta 1-0
Hoffenheim - Amburgo 4-1
Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3
St. Pauli - Heidenheim 2-1
Bayer Leverkusen - Colonia
Friburgo - Borussia Dortmund
Bayern Monaco - Magonza
Werder Brema - Stoccarda

Classifica
Bayern 37
RB Lipsia 29
Dortmund 28
Hoffenheim 26
Francoforte 24
Leverkusen 23
Stoccarda 22
Union Berlino 18
Colonia 16
Friburgo 16
Monchengladbach 16
Werder Brema 16
Amburgo 15
Wolfsburg 15
Augusta 13
Heidenheim 11
St. Pauli 11
Magonza 6

