Lecce, problema muscolare alla coscia destra per Geubbels
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
29.10.2026 23:15Serie A
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Al termine della gara persa a Frosinone, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha fissato un allenamento pomeridiano domani a Martignano.
Willem Geubbels non ha preso parte alla gara a causa di un problema muscolare alla coscia destra.
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