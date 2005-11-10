Atalanta, Sarri: "Infortuni per problemi di preparazione? Mi scappa da ridere..."

Al termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

La soddisfa il risultato?

"Per essere due squadre in difficoltà ho visto una bella partita: Fiorentina meglio all'inizio poi abbiamo creato i presupposti per segnare. Per il momento che stiamo attraversando è tanta roba".

Tanti infortuni: anche Kristensen e Gaetano.

"Preparazione? Mi scappa da ridere. Nell'ultimo mese abbiamo fatto 21 giorni di Nazionale e questa è la sesta partita in tre giorni. La preparazione non è esistita, ci siamo ritrovati con la rosa ristretta e stanno giocando sempre i soliti che si fanno male".

Cosa pensa dell'approccio al primo tempo?

"L'approccio al primo tempo merito anche degli avversari, il secondo tempo l'approccio è stato atipico, anche per via dell'infortunio all'arbitro. Loro attaccando sotto la Fiesole hanno avuto anche maggiore spinta".

Siamo vicini a vedere il miglior Ederson?

"Non manca tanto, ci vuole pazienza perché viene da un'estate particolare che probabilmente ha inciso. Io nelle ultime partite l'ho visto in crescita, credo che lo ritroveremo velocemente al 100%".

Un punto guadagnato o due persi?

"A saperlo... Ad un certo punto ci poteva stare tutto. Dopo il 2-2 potevamo anche vincerla, ma credo che entrambe dobbiamo accettare il risultato ed essere contente della prestazione. I tifosi stasera non si sono annoiati".