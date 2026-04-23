TMW Elezioni FIGC, oggi nuovo round di Abete e Malagò con AIC e AIAC: il punto sulle ipotesi Maldini e Zola

Continuano le consultazioni per le elezioni al vertice della FIGC, in programma il prossimo 22 giugno. Dopo la Lega Pro di Matteo Marani - incontrata martedì -, oggi sia Giovanni Malagò che Giancarlo Abete, al momento entrambi solo potenziali candidati alla successione a Gabriele Gravina, incontreranno nuovamente le associazioni di categoria di allenatori e calciatori.

Sarà il secondo confronto dopo quello della scorsa settimana: le delegazioni di AIC e AIAC, guidate dai rispettivi presidenti Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri, vedranno prima Malagò e poi nel pomeriggio Abete. Le due componenti tecniche valgono il 30% dei voti nell’assemblea elettiva federale: un buon motivo perché entrambi i candidati vogliano portarle dalla loro, anche se dal primo round le sensazioni erano positive soprattutto in direzione di Malagò.

Oggi si entrerà nel vivo di vari temi, dalla valorizzazione dei giovani italiani alla stretta sulle regole sono tutti argomenti cari a calciatori e allenatori. Un aspetto non secondario sarà capire come Malagò e Abete intendono puntare su ex calciatori (o uomini di campo in generale) come parte della loro squadra, e nel caso quali. Sfumata - a meno di clamorose sorprese - l’ipotesi di vedere uno tra Damiano Tommasi e Demetrio Albertini candidato presidente (AIC e AIAC avrebbero voluto li esprimesse la LND, che invece candida il suo presidente Abete), non c’è preclusione sui nomi: per fare un esempio, quello di Paolo Maldini, circolato con insistenza nelle ultime settimane, pur non essendo un “uomo” di AIC o AIAC sarebbe considerato di altissimo livello. A tal proposito, in giornata è circolata - ne ha scritto la Repubblica - l’ipotesi di affidare il settore tecnico a Gianfranco Zola, attuale vicepresidente di Marani in Lega Pro e autore di una riforma considerata anche dall’assocalciatori una novità da portare avanti anche nel prossimo ciclo federale. Quel ruolo, però, è stato affidato di recente a Mario Beretta, che gode della piena fiducia di entrambe le componenti tecniche ed è pressoché intoccabile. Da capire se Zola - di fatto a oggi l’unico grande ex calciatore con un percorso attivo a livello federale, strano il suo nome non fosse uscito prima - possa fare parte di una futura “squadra” del presidente federale in altra veste, anche se al momento sembra più che altro una suggestione.