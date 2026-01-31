Elliott dice che le performance sportive sono migliorate. Ma il Milan ha vinto solo due trofei

Gordon Singer, figura principale del fondo Elliott, ieri ha parlato del suo impegno con il Milan, giunto al termine dopo che RedBird ha deciso di estinguere il prestito. "Siamo orgogliosi di quanto il Milan ha realizzato da quando Elliott ha acquisito il Club nel 2018. Sotto la guida della proprietà Elliott e successivamente di RedBird, le performance finanziarie e sportive del Club sono migliorate in modo significativo e la squadra ha vinto due trofei importanti, incluso lo Scudetto 2021/22. La gestione di un'istituzione storica come il Milan rappresenta una grande responsabilità e auguriamo a RedBird di continuare a ottenere successo in futuro".

Il Milan però ha vinto solo due trofei in sette anni e mezzo, come la Lazio. Il Napoli nel medesimo lasso di tempo ne ha vinti 4, la Juventus 6, l'Inter 7. Roma, Bologna e Atalanta uno. Insomma, il Milan è la quarta squadra d'Italia a pari merito e, francamente, c'è un abisso nei confronti dei tempi di Silvio Berlusconi.

Insomma, la gestione sportiva di Elliott è stata quasi fallimentare, se rapportata ad altri club, con un solo Scudetto e una Supercoppa. Dal punto di vista economico ha certamente fatto meglio, visto che i bilanci sono in positivo e i debiti sono stati azzerati, almeno fino all'arrivo di RedBird.