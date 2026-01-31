Tre avversarie temibili per le italiane, QS in apertura: "Champions sull'altalena"
"Champions sull'altalena" scrive QS in apertura quest'oggi. Tre avversarie temibili per le italiane dopo il sorteggio playoff ma l'Inter evita il Benfica di José Mourinho. Inter-Bodø Glimt, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund gli accoppiamenti per le nostre squadre. Gli altri accoppiamenti: Monaco-Psg, Benfica-Real Madrid, Qarabag-Newcastle, Club Brugge-Atletic Bilbao, Olympiakos-Bayer Leverkusen.
Futuro rossonero - "RedBird completa il rifinanziamento. Entra Convest e Maignan firma": RedBird ha completato il rifinanziamento del debito che lo vedeva legato al fondo Elliott, integralmente estinto. L’operazione rifinanzia il vendor loan, sostituendolo con un nuovo finanziamento da 550 milioni strutturato da Comvest Credit Partners. E intanto è fatta per il rinnovo di Maignan.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.