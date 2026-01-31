TMW
Lazio, Adrian Przyborek è a Villa Mafalda: iniziate le visite mediche. Le immagini
Manca sempre meno, in casa Lazio, a rendere ufficiale l’acquisto di Adrian Przyborek. Il calciatore polacco, dopo essere sbarcato nella serata di ieri all’aeroporto di Fiumicino, questa mattina si è recato alla clinica di villa Mafalda per svolgere le visite mediche con il club prima di firmare il contratto che lo renderà a tutti gli effetti, un nuovo calciatore dei biancocelesti.
La Lazio ha acquistato Przyborek, classe 2007, dal Pogon Szczescin, mettendo sul piatto 4.5 milioni di euro, 2.5 milioni di bonus, oltre al 20% su una possibile futura rivendita.
Di seguito le immagini e il video di Adrian Przyborek alle visite mediche raccolte dalla redazione di TMW.
