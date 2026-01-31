Fiorentina, a Napoli una trasferta da non sbagliare. Intanto Vanoli recupera quattro giocatori

Da non averne nessuna, ad averle entrambe. Nell’immediato post gara di Coppa Italia contro il Como, la Fiorentina sembrava si dovesse presentare al Maradona di Napoli - dove domani scenderà in campo alle ore 18:00 per la 23ª giornata di Serie A - senza nessuna delle sue punte. E invece sia Moise Kean che Roberto Piccoli hanno recuperato ed entrambi saranno a disposizione del tecnico per la delicatissima sfida ai partenopei.

Facciamo un passo indietro. Kean convive con un problema alla caviglia che si sta portando dietro da inizio dicembre. Se in un primo momento lo staff medico Viola aveva optato per delle infiltrazioni, un nuovo gonfiore arreso necessario lo stop facendogli saltare le ultime tre partite. Per questo motivo, pur essendo a disposizione, si dovrebbe optare lo stesso per la massima cautela. Quindi toccherà di nuovo a Piccoli, il quale sembra aver completamente smaltito il problema agli adduttori che lo aveva fatto uscire anzi tempo martedì sera.

Nel frattempo Paolo Vanoli ha recuperato anche Dodo e Mandragora, anch’essi assenti dalla sfida al Como. Se il brasiliano dovrebbe partire tra i titolari sulla corsia di destra di difesa, più dubbi invece sulla presenza dal 1’ di Mandragora, ancora alle prese con un fastidio alla schiena e che per questo potrebbe lasciar campo a Brescianini.