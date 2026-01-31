Krstovic, il nuovo trascinatore offensivo dell'Atalanta. Goal, assist e lotta continua

Uomo copertina del mese di gennaio non può non essere Nikola Krstovic che dalle difficoltà di inizio anno è riuscito a dimostrarsi un centravanti all’altezza dell’Atalanta tra campionato e coppe varie. C’è ancora molto da migliorare, ma la strada intrapresa dal montenegrino è quella giusta, dove la sua impronta all'interno dello scacchiere nerazzurro è tanto significativa quanto decisiva ai fini del risultato.

Krstovic in Serie A con l’Atalanta ha effettuato 16 tiri in porta di cui 6 che sono andati in goal per una media di 0,4 reti ad ogni tiro in porta. Nikola tra gli attaccanti è 3° in squadra per passaggi chiave e big chance create e 2° per duelli vinti (52) rispetto agli avversari.

Ha una proiezione 11 goal a fine stagione a fronte di una media di 0,33: dalla 19esima giornata invece è addirittura di una rete a partita. Inoltre nei 30 goal che ha fatto l’Atalanta lui ha partecipato, contando anche gli assist, in 10 occasioni: il 33% delle marcature dei bergamaschi.

In linea con gli stessi goal siglati l’anno scorso dove ha però 4 presenze in meno rispetto all’annata con il Lecce. Un giocatore che a Bergamo si sta consacrando nella maniera migliore possibile.