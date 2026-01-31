Genoa, l'Olimpico è ancora amaro: questa volta la rimonta è stata solo sfiorata

Ancora una volta l'Olimpico si dimostra amaro per il Genoa targato Daniele De Rossi. Dopo il 3-1 subito contro i giallorossi, arriva una sconfitta beffarda per i rossoblù che vengono battuti per 3-2 dalla Lazio di Maurizio Sarri con un rigore realizzato dall'ex Danilo Cataldi al minuto numero 100. Una prestazione di sostanza che ha soddisfatto l'allenatore ma che però ha portato zero punti a casa e soprattutto il primo ko dell'anno solare. Eppure ci sono tanti aspetti positivi su cui riflettere specialmente per quanto riguarda la prestazione.

Rimonta sfiorata

Ancora una volta il Grifone è andato sotto ma ancora una volta ha saputo reagire mettendo in campo quell'atteggiamento combattivo che vuole DDR riuscendo nell'ennesima rimonta nel giro di otto minuti. Un rigore di Malinovskyi e poi il gol di Vitinha avevano reso vani la rete su penalty, che lascia più di un dubbio, di Pedro oltre all'errore di Martin che è valso il raddoppio di Taylor.

Le parole di De Rossi

Una sconfitta immeritata come sottolinea lo stesso De Rossi in conferenza: "Restano zero punti e un umore diametralmente opposto rispetto alla partita di domenica scorsa col Bologna. Resta una lucida analisi su ciò che siamo stati in campo, ovvero un'ottima squadra contro un'altra ottima squadra. La Lazio aveva voglia di rinascita, abbiamo tenuto testa e penso non meritassimo di perdere".