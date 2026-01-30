Torino, inserimento per Kulenovic: il croato tornerebbe in Piemonte dopo 8 anni

Il Torino è scatenato e dopo aver chiuso per Marinucci è pronto ad accelerare per Sandro Kulenovic dalla Dinamo Zagabria, già obiettivo di mercato dell'Hellas Verona: secondo Sportitalia il croato potrebbe diventare il prossimo rinforzo per l'attacco di Baroni.

Sandro Kulenović ha avuto un'esperienza in Italia con la Juventus, giocando esclusivamente con la Primavera. Dal luglio 2017 al giugno 2018 è stato in prestito dalla Dinamo Zagabria alla Juventus, dove ha giocato nella categoria Under-19, partecipando tra l'altro al Torneo di Viareggio 2018 (dove si è distinto come capocannoniere con 6 gol in 6 partite) e ad alcune gare in UEFA Youth League e campionato Primavera. Non ha mai debuttato in prima squadra con la Juve né collezionato presenze senior in Italia, e al termine del prestito è rientrato alla Dinamo Zagabria, club con cui ha proseguito la carriera professionistica (con vari prestiti intermedi).