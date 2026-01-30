TMW
Genoa e Cagliari si contendono Stabile, bomber della Vis Pesaro
Il ritorno nel professionismo sta avendo grandi risultati per Davide Pio Stabile (21).
Il centravanti scuola Napoli ed Atalanta è infatti il capocannoniere della Vis Pesaro con sei goal e due assist all'attivo.
Numeri che hanno destato l'attenzione di Cagliari e soprattutto Genoa, pronti a prelevare Stabile lasciandolo poi in prestito al club marchigiano fino al termine del campionato.
Nelle prossime ore scopriremo chi avrà la meglio, con i liguri al momento avvantaggiati, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione.
