TMW Genoa e Cagliari si contendono Stabile, bomber della Vis Pesaro

Il ritorno nel professionismo sta avendo grandi risultati per Davide Pio Stabile (21).

Il centravanti scuola Napoli ed Atalanta è infatti il capocannoniere della Vis Pesaro con sei goal e due assist all'attivo.

Numeri che hanno destato l'attenzione di Cagliari e soprattutto Genoa, pronti a prelevare Stabile lasciandolo poi in prestito al club marchigiano fino al termine del campionato.

Nelle prossime ore scopriremo chi avrà la meglio, con i liguri al momento avvantaggiati, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione.