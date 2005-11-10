Il Milan non molla la presa su Endrick e prepara l'assalto per portarlo già a gennaio o a luglio in rossonero. Nonostante le 5 vittorie nelle ultime 6 gare di campionato e il successo in Europa League ad Atene della squadra di Ruben Amorim, Gerry Cardinale considera il 20enne brasiliano la priorità assoluta per potenziare l'attacco. Attualmente fermo per un infortunio muscolare, l'attaccante del Real Madrid soffre uno spazio ridottissimo sotto José Mourinho: appena 160 minuti disputati finora con il Real Madrid contro i 248 giocati nelle sei gare con la Seleçao tra settembre e novembre. In un reparto affollato da Mbappé, Vinicius, Diomande, Arda Güler, Brahim Diaz, Espí e Bellingham - con Rodrygo pronto a rientrare a inizio 2027 - i suoi agenti chiederanno presto chiarezza a Florentino Pérez. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

La variabile cruciale

La partita di Valdebebas passa anche dal futuro di Vinicius Junior, rappresentato dalla stessa agenzia Roc Nation Sports. Nonostante il rinnovo fino al 2032 da oltre 20 milioni netti a stagione, l'avvio da 2 soli gol, l'ombra ingombrante di Mbappé e i fischi del Bernabeu hanno alimentato i sondaggi di Al-Ahli, Arsenal e PSG - a caccia di rinforzi dopo gli stop di Kvaratskhelia e Doué - ma Vini non intende lasciare Madrid, lasciando così spiragli concreti alla partenza di Endrick.

I dettagli

Per superare il veto di Mourinho e battere la Roma, il Milan fa leva sul rapporto privilegiato tra RedBird e Roc Nation, rafforzato da Brett Yormark - ex dirigente dell'agenzia e fratello di Michael Yormark - alla guida della neonata Milan Sports & Entertainment. Pronta e da presentare sul tavolo un'offerta da 60 milioni più bonus con clausola di recompra (in stile Nico Paz-Como), un ruolo centrale nel 3-4-2-1 di Amorim e l'assist decisivo di Kakà.