Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné

Manca sempre meno al big match dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma. In queste ore, sia Antonio Conte che Gian Piero Gasperini sono chiamati a sciogliere gli ultimi dubbi tra assenze e recuperi in vista di una sfida delicatissima per la classifica. In casa giallorossa, il tecnico di Grugliasco può sorridere per due rientri importanti nel reparto offensivo. Negli ultimi giorni sono tornati gradualmente in gruppo Paulo Dybala e Robinio Vaz.

La Joya è assente da fine gennaio a causa di un’infiammazione della capsula laterale del ginocchio sinistro, problema che lo aveva costretto alla panchina contro il Panathinaikos e a saltare le gare contro Udinese e Cagliari. Con il suo pieno rientro in gruppo, l’argentino si candida ora per una maglia da titolare al Maradona, pronto a insidiare Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza sulla trequarti sinistra al fianco di Matias Soulé. Buone notizie anche per Vaz, che ha smaltito la lesione di primo grado al soleo sinistro rimediata la scorsa settimana. Il classe 2008 torna così ad ampliare le opzioni nel ruolo di centravanti: con Artem Dovbyk ed Evan Ferguson ancora ai box, sarà lui il vice-Malen, pronto a subentrare a gara in corso.

Più complessa, invece, la situazione legata a Manu Koné. Il centrocampista francese sta recuperando da una lesione al bicipite femorale della gamba destra accusata nel secondo tempo della sfida contro il Milan. Attualmente, prosegue con un programma di lavoro personalizzato: lo staff medico spera di averlo almeno in panchina contro il Napoli. Gasperini resta in attesa di risposte dal perno del suo centrocampo: le prossime ore saranno decisive per capire se potrà essere della partita.