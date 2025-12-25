Verona, da Gagliardini a Suslov, il punto sui rinnovi di chi è vicino alla scadenza

Il Verona ha una situazione abbastanza chiara dal punto di vista dei giocatori a scadenza di contratto. Che nello specifico sono soltanto due: Roberto Gagliardini, e Jean-Daniel Akpa Akpro (oltre a Mattia Chiesa, più ai margini del progetto). Entrambi i giocatori sono arrivati a stagione iniziata da svincolati, accettando il contratto di un solo anno per rimettersi in gioco. Bisogna dire che entrambi hanno dato ottime risposte.

Soprattutto per quanto riguarda Gagliardini è chiaro che abbia sorpreso in positivo un po' tutti. Da incognita giunta a fari spenti, l'ex Inter si è tramutato in leader dello spogliatoio e guida per i compagni più giovani. E non è che sia poi così avanti negli anni, visto che è un classe '94 che sta dimostrando di poter dire eccome la sua. A fine anno si tireranno le somme, ma il matrimonio è nato sotto una buona stella ed è facile prevedere che possa proseguire ancora.

Per il resto va detto che in estate il Verona ha dovuto puntare per la maggiore su arrivi in prestito con diritto di riscatto. Parliamo di Gift Orban, Victor Nelsson, Armel Bella-Kotchap, Nicolas Valentini, Moatasem Al-Musrati, Unai Nunez ed Enzo Ebosse (nel caso di quest'ultimo, obbligo di riscatto condizionato). Chiaramente per loro il futuro verrà delineato solo a fine stagione, quando la società stanzierà il budget per il mercato e avrà chiaro quale sia stato il rendimento dei giocatori e le prospettive della squadra, che dovrà lottare fino all'ultimo per salvarsi.

Discorsi rimasti in sospeso quelli per il prolungamento di Tomas Suslov, a scadenza il 30 giugno 2027. Prima del suo infortunio era chiara l'intenzione da parte del club di proporgli un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Il giocatore rientrerà in primavera (a febbraio) e ci sarà il tempo per rimettersi al tavolo delle trattative. La proprietà dovrà poi decidere anche se fare lo stesso con Martin Frese, divenuto elemento di sicuro affidamento e che la prossima estate sarà anche lui arrivato ad un solo anno dalla scadenza.