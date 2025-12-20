Roma, Gasperini: "Non scopro l'acqua calda, siamo uno scalino sotto a Juve, Napoli e Inter"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "La Roma è stata bravissima in entrambi i tempi, poi la partita è cambiata perché è cambiato il risultato perché la Juventus giocava molto più bassa e provava a sfruttare le ripartenze coi calciatori veloci e tecnici. Nel primo tempo c'erano condizioni migliori per noi. Il gol a un minuto dalla fine del primo tempo ci ha complicato la partita, ma credo che anche nelle difficoltà ci sia stata una prestazione di grande livello".

C'è un denominatore comune nelle sconfitte contro Juventus, Napoli e Inter?

"Certo, che siamo uno scalino sotto a queste squadre. In alcune componenti non siamo al livello di queste squadre, questo è evidente. Abbiamo invece battuto Como, Bologna, Lazio. Non è che scopro l'acqua calda, mi sembra evidente. Ma siamo appena partiti, la Roma ha tutte le possibilità di costruirsi una rosa più competitiva per giocare su dei livelli più alti. Alcune espressioni sono di alto livello e sarebbe un peccato non farlo. Non per me, ma per la piazza che abbiamo dietro e per dei calciatori che stanno facendo un campionato straordinario".

Tre cambi in attacco a inizio ripresa.

"Quelli che sono partiti dall'inizio sono quelli che ritengo siano i migliori. Quando sono a disposizione giocano loro. Poi gli altri subentrano perché non è facile tenere il ritmo per 90'. Ma Baldanzi oggi è entrato molto bene. E' evidente che la Roma in questo momento sta provando a migliorarsi in quella zona del campo".

Sulla difesa.

Oggi mancano Ndicka ed Hermoso, due su tre in difesa, ed è un bel peso. Ma Ziolkowski e Rensch hanno dato prova di affidabilità. Abbiamo pagato qualcosa perché dall'altra parte c'era una qualità straordinaria. Anche in difficoltà, con due difensori fuori, la prova c'è stata. Il problema non è lì. Abbiamo una base solida".

Lavorerà su Rensch sul centrosinistra durante questo periodo di emergenza in difesa?

"Dipende. Intanto dobbiamo vedere se recuperiamo Hermoso. Ndicka è via per un mese. Ma il punto non è lì. Anche contro una Juventus con grandi valori abbiamo fatto bene. La Juventus pure ha cambiato tanto in attacco per mettere dei giocatori freschi. Non è una cosa tipica della Roma, ma di tutte le squadre. Io sono molto soddisfatto. Esco da questa partita con idee molto più chiare.

Bailey fuori per un problema fisico?

"Sì, ha avuto un risentimento ed è dovuto uscire".